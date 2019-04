Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in der Amthorstraße

Gera (ots)

Polizei und Rettungsdienst kamen gestern Abend (11.04.2019), gegen 20:30 Uhr in der Amthorstraße zum Einsatz, da ein 30-Jähriger von seinem Hund verletzt wurde. Der verletzte Hundehalter wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund, bei dem es sich um einen amerikanischen Bullterrier handeln soll, wurde in einem Tierheim untergebracht. (KR)

