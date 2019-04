Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeuge beschädigt

Altenburg (ots)

Altenburg/Schmölln: Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen aufgenommen.

Demnach beschädigte ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag (11.04.2019), in der Zeit von 07:30 - 15:10 Uhr den auf einem Parkplatz in der Kauerndorfer Allee in Altenburg abgestellten Pkw VW, in dem er eine Scheibe einschlug.

In Schmölln machte sich ein unbekannter Täter in der Zeit von 11.04.2019 (gegen 19:00 Uhr) bis 12.04.2019 (gegen 06:00 Uhr) an einem in der Lohsenstraße abgestellten Pkw Ford zu schaffen, indem hier die Heckscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen wurde.

In beiden Fällen wurde nichts aus den Fahrzeugen gestohlen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den jeweiligen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der Polizei in Altenburg zu melden (KR)

