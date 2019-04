Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Automat manipuliert

Altenburg (ots)

Ein Zeuge informierte gestern Vormittag (10.04.2019) die Polizei und teilte mit, dass sich zwei Jugendliche an einem bereits zuvor beschädigten Toilettenautomaten im Altenburger Bahnhofsgebäude zu schaffen machten. Die zwei betroffenen Jugendlichen (14, 17) wurden durch die Polizei in der Nähe des Tatortes festgestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie in die Schule gebracht und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bereits am 08.04.2019 manipulierten Jugendliche am besagten Automaten (LPI Gera berichete). Inwiefern es sich um dieselben Tätern handelt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

