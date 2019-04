Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebstahl bemerkt

Greiz (ots)

Die Greizer Polizei kam gestern (10.04.2019), gegen 12:10 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der August-Bebel-Straße zum Einsatz. Dort wurden drei Männer beim gemeinschaftlichen Ladendiebstahl beobachtet. Während einer der Täter ordnungsgemäß an der Kasse bezahlte, packten die beiden anderen Täter mehrere Zigarettenschachteln ein. Sie wollten ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen. Als sie auf den Diebstahl angesprochen wurde, konnte einer der Männer unerkannt fliehen. Die beiden anderen Diebe (26, 39, georgisch) wurden festgehalten und durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Insgesamt wurden bei den Männern sowie in deren mitgeführtem Fahrzeug 32 Zigarettenschachteln aufgefunden und sichergestellt. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer, nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft, wieder entlassen.(KR)

