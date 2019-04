Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw BMW gestohlen - Kriminalpolizei Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Das Fehlen eines blauem 5er BMW meldete gestern Abend (10.04.2019) ein Zeuge der Polizei. Unbekannte stahlen das in der Richterstraße abgestellte Fahrzeug in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:45 Uhr und entfernten sich in unbekannte Richtung. Trotz eingeleiteter Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug mit Geraer Kennzeichen, konnte dieses nicht aufgefunden werden. Markant an dem über 20 Jahre alten BMW sind insbesondere diverse Kratzer im Frontbereich und verschiedene Urlaubsaufkleber (Spanien) u.a. auf dem Tankdeckel. Zudem befand sich wenig Kraftstoff im Fahrzeugtank, so dass der Täter nach dem Diebstahl auch eine Tankstelle aufgesucht haben könnte. Die Kriminalpolizei Gera bittet daher Zeugen, welche Hinweise zur Tat, den Tätern und vor allem dem Verbleib des Fahrzeuges geben können, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei dieser zu melden. (KR)

