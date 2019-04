Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Nobitz: Heute Morgen (10.04.2019), gegen 04:50 Uhr kamen Polizei und Feuerwehr in Nobitz, im Bereich eines Waldweges hinter dem Flughafen zum Einsatz. Dort wurde ein brennender Pkw festgestellt, so dass seitens der Feuerwehr unverzüglich die Löscharbeiten begannen. Trotz schnellen Einschreitens brannte der Pkw, bei dem es sich augenscheinlich um einen Seat handelt, völlig aus. Verletzte Personen wurden nicht festgestellt. Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat nunmehr die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Gleichzeitig sucht die Polizei Zeugen, welche Hinweise zur Brandursache geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera bzw. unter der Tel. 03447 / 4710 an die Polizei Altenburg zuwenden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell