Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Gartenhaus eingedrungen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: In der Zeit vom 07.04.2019 bis zum 08.04.2019 drangen bislang unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Dörtendorfer Straße ein und durchsuchten mehrere Schränke. Letztendlich stahlen die Täter von dort ein Fernglas und entkamen unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, zu melden.

