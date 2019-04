Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufgefahren

Gera (ots)

Gegen 17:30 Uhr gestern Abend (10.04.2019) bemerkte der Fahrer eines BMW zu spät, dass die vor ihm befindlichen Fahrzeuge am Puschkinplatz verkehrsbedingt hielten. In der Folge fuhr er auf den vor sich stehenden Pkw Honda (Fahrerin 71) auf, so dass dieser wiederrum auf den davor stehenden Pkw Skoda (Fahrerin 38) geschoben wurde. Aufgrund des Unfalls waren der BMW und der Honda nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur medizinischen Betreuung einer Verletzung war ein Rettungswagen vor Ort. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell