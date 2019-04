Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall an Kreuzung

Gera (ots)

An der Kreuzung Gagarinstraße / Franz-Petrich-Straße kam es gestern (09.04.2019), gegen 15:30 Uhr zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Dabei missachtete die Fahrerin (73) eines Pkw Skoda beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines Pkw VW (Fahrer 40), so dass es zur Kollision kam. Die 73-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Beide am Unfall beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (KR)

