Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Glasschaukasten beschädigt

Gera (ots)

Am 09.04.2019 (Dienstag), gegen 16:40 Uhr, schlug ein 40-Jähriger in Gera aus noch unbekannten Ursachen mehrfach in einen Glasschaukasten eines Kinos in der Leipziger Straße und beschädigte diesen damit. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurden bei dem 40-järhigen zudem Utensilien für den Konsum von Betäubungsmitteln gefunden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (AW)

