Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kriminalpolizei Gera ermittelt

Greiz (ots)

Die Kriminalpolizei Gera hat seit gestern (08.04.2019) die Ermittlungen zur einen Buntmetalldiebstahl in Greiz aufgenommen. Demnach verschafften sich am Sonntag (07.04.2019), zwischen 00:30 Uhr 01:30 Uhr unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gelände einer Metallfirma In den Auwiesen. Von dort stahlen die Täter knapp 1 Tonne Kupfer, eine Kiste mit Katalysatoren und diverses Werkzeug. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personen- bzw. Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (KR)

