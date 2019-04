Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerwehrmann verletzt

Gera (ots)

Ronneburg: Am Morgen (08:30 Uhr) des gestrigen Tages (08.04.2019) kamen Polizeibeamte aufgrund eines Unfalls in der Martin-Luther-Straße/Goethestraße zum Einsatz. Da eine Ölspur gebunden werden musste, sperrte ein 27-jähriger Feuerwehrmann, im Zuge seiner Tätigkeit, die genannte Straße ab. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt in der Folge der Fahrer eines Renault (88) zunächst an der Absperrung, setzte dann jedoch seine Fahrt fort und kollidierte mit dem Bein des Feuerwehrmannes. Der 27-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Geraer Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu diesem geben können. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Polizei Gera zu melden. (RK)

