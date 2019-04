Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum schweren verkehrsunfall B92

Greiz (ots)

Nach derzeitigen Ermittlungen befuhren gegen 10:30 Uhr ein PKW Ford, ein PKW Audi und ein PKW Opel die Bundesstraße von Greiz in Richtung Weida. Im Gegenverkehr fuhr ein LKW in Richtung Greiz. In einer Linkskrümme (Beginn Waldgebiet Teichwitzer Holz) geriet der Ford aus noch ungeklärter Ursache in Richtung des Gegenverkehrs, kollidierte mit dem LKw und kam im Straßengraben zum Stehen. Der LKW wich noch aus, kippte jedoch zur Seite und blieb quer auf der Straße liegen. Hierbei stieß er mit dem Opel zusammen und blieb mit dem Führerhaus auf dessen Motorhaube liegen. Nach derzeitigen Stand wurde keiner der Unfallbeteiligten schwerst verletzt. Dennoch wurden sowohl der Fordfahrer, der Opelfahrer und der LKWfahrer ins Krankenhaus gebracht. Die Straße ist voraussichtlich noch mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. An allen unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand hoher, an dem Audi geringer Sachschaden. (kr)

