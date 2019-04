Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Graffiti-Schmierereien

Altenburg (ots)

Unbekannte beschmierten am 06.04.2019, in der Zeit von Mitternacht bis 01:49 Uhr die Fensterscheibe eines Parteibüros in der Johannisstraße mit schwarzen Edding. Die Schmierereien wurden beseitigt, die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, an die Polizei Altenburg zu wenden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell