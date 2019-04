Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt nicht beachtet

Altenburg (ots)

Nobitz: Am 05.04.2019 (Freitag), gegen 10:40 Uhr kam es an der Kreuzung Priefel/Dippelsdorf in der Folge einer Vorfahrtsverletzung zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Seat und einem Pkw VW. Beide Fahrzeuge waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Pkw Seat (33) wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.(KR)

