Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer mit 2 Promille

Altenburg (ots)

Langenleuba-Niederhain: Am 06.04.2019 (Samstag), gegen 00:50 Uhr wurde in Zernichen ein 39-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert, da er zuvor dabei gesehen wurde, wie er in Schlangenlinien die Straße befuhr. Bei dem 39-jährigen ergab schließlich ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,00 Promille, so dass im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell