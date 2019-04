Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad von Fahrradträger gestohlen

Altenburg (ots)

In den Morgenstunden des vergangenen Sonntages (07.04.2019) machte ein 43-jähriger Mann in der Bauvereinstraße eine sehr unschöne Entdeckung, denn Unbekannte hatten sein hochwertiges Mountainbike gestohlen. Dabei rissen die Täter in der Nacht zuvor (06.04.2019 - 07.04.2019) das Fahrrad gewaltsam von seinem am Fahrzeug befestigten Fahrradträger und entkamen unerkannt. Zudem verursachten sie durch ihr rabiates Vorgehen Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nunmehr Zeugen, welche Angaben zur Tat, den Tätern oder zum Verbleib des blauen Montainbikes der Marke Trek machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der PI Altenburger Land zu melden. (KR)

