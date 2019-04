Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz von Fachkräften

Gr (ots)

Weida: Am Sonntag (07.04.2019), gegen 14:50 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass an einem Waldrand eine Granate gefunden wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um eine Granate aus dem 2. Weltkrieg handelt. Das Geschoss wurde in der Folge durch eine Spezialfirma geborgen und schließlich abtransportiert. Es kam weder zu Personen- noch zu Sachschaden.

