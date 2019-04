Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Krad Fahrer verletzt

Greiz (ots)

Seelingstädt: Gestern Nachmittag (07.04.2019), gegen 14:15 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Der 36-jährige KTM-Fahrer befuhr die Landstraße aus Richtung Mannichswalde kommend in Richtung Seelingstädt. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über ein Feld und überschlug sich anschließend. Schwer verletzt wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

