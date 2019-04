Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Nobitz (ots)

Am Samstag kommt es gegen 11:25 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortslagen Nirkendorf und Niederarnsdorf zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 47-jähriger Ford-Fahrer befährt die K203 aus Richtung Niederarnsdorf kommend und gerät wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kollidiert er mit einem aus Richtung Nirkendorf kommenden Pkw KIA. In der Folge kommt es noch zur Schädigung eines nachfolgenden Pkw Mercedes. Der Unfallverursacher und die beiden Insassen des Pkw KIA verletzen sich beim Unfall und müssen ärztlich versorgt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entsteht enormer Sachschaden. Die Ortsverbindungsstraße ist für einen Zeitraum von einer Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell