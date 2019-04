Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: betrunkener Radfahrer

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am 06.04.2019 wurde gegen 00:30 Uhr in der Greizer Straße in Zeulenroda-Triebes ein 41 jähriger Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eigentlicher Anhaltegrund war das nicht eingeschaltete Licht am Fahrrad gewesen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten aber schnell fest, dass noch einiges mehr bei dem Radfahrer im argen war. Der stark auffallende Alkoholgeruch zog einen Atemalkoholtest nach sich, welcher einen Wert von 2,13 Promille ergab. Der Fahrradfahrer wurde einer Blutentnahme unterzogen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

