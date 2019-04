Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung Spectrumcenter Greiz

Greiz (ots)

Am 05.04.2019 kam es gegen 17:05 Uhr zu einer Brandstiftung am Spectrumcenter Greiz. Dabei zündeten unbekannte Täter eine Holzpalette an der Lieferzone des dortigen ALDI Marktes an, worauf dort abgestellte Plastikbehälter ebenfalls in Brand gerieten. Ein Übergreifen des Brandes auf das Spectrumcenter konnte rechtzeitig verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen gibt es Hinweise, dass es sich bei den Tätern um Kinder handeln könnte, welche am Brandort gesehen wurden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an und es wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

