Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geschwindigkeitskontrolle in Gera

Gera (ots)

Am Freitag, dem 05.04.2019, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr, führten Beamte des Geraer Inspektionsdienstes eine Geschwindigkeitskontrolle in der Straße Schänkenberg durch. In dem Bereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Durch die Beamten konnten sechs Fahrzeugführer festgestellt werden, die zu schnell unterwegs waren. Spitzenreiter war ein Pkw-Fahrer, der mit 50 km/h gemessen wurde.

