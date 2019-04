Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Wild

Pölzig (ots)

Am Donnerstag, dem 04.04.2019, gegen 20:45 Uhr, befuhr die 34-jährige Fahrerin eines Pkw VW die Ortsverbindungstraße Pölzig - Heukewaltde. Auf Höhe der dortigen Windräder kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Es kam zur Kollison. Das Tier verendete am Unfallort. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise wurde die Fahrerin nicht verletzt.

