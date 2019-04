Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkoholeinfluss geflüchtet

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 03.04.2019 (Mittwoch), gegen 21:30 Uhr sollte in der Grenzstraße ein Pkw VW kontrolliert werden. Der 30-jährigen Fahrzeugführer entzog sich der Kontrolle und fuhr davon. In der Folge rutschte er in einen Straßengraben und blieb dort stecken. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp 0,5 Promille. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen wurde festgestellt, dass die am VW angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Den Eigentumsnachweis für das Fahrzeug selbst konnte er auch nicht vorbringen. Letztendlich wurden sowohl Kennzeichen, als auch das Fahrzeug sichergestellt und gegen den 30-Jährigen ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

