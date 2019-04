Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw Fahrer verletzt

Greiz (ots)

Mit dem Ziel, die geladene Muttererde abzuladen, rangierte gestern Mittag (03.04.2019), gegen 12:30 Uhr, der 45-jährige Fahrer mit seinem Sattelzuges samt Muldenaufbau in der Leonhardstraße rückwärts. Während des Entladevorgangs kippte das Fahrzeug plötzlich und blieb mit der Fahrerseite nach unten seitlich auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei im Fahrerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Verletzt kam er schließlich in ein Krankenhaus. Nachdem sowohl der Sattelzug geborgen, als auch die auf der Straße befindliche Erde beräumt war, konnte die gesperrte Straße in den Abendstunden für den Verkehr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

