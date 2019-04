Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrüche in Greiz

Greiz (ots)

Zu gleich zwei Einbrüchen wurde die Polizei am Mittwochmorgen (03.04.2019) gerufen. In der Friedrich-Naumann-Straße gelang es unbekannten Tätern in das Büro eines Vereins einzudringen. Ohne Beutegut verließen der oder die Täter das Gebäude jedoch wieder. Im Papiermühlenweg versuchten bislang Unbekannte in eine Firma einzudringen. Glücklicherweise hielt die Eingangstür dem Einbruchsversuch stand, so dass kein Diebesgut verzeichnet wurde. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu den Unbekannten an die Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer 03661 6210.

