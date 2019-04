Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz Am Stadtwald

Gera (ots)

Gestern (03.04.2019), gegen 17:20 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Straße Am Stadtwald aus. Aus bislang unbekannten Gründen brannten dort zwei kleine Waldflächen, so dass die Feuerwehr diese löschte. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Polizei Gera zu wenden. (RK )

