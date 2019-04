Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Reichstädt

Gera (ots)

Reichstädt: Gestern Mittag (03.04.2019), gegen 10:30 Uhr befuhr die 38-jährige VW-Fahrer die Straße von Reichstädt in Richtung Baldenhain, als in einer Kurve ein Hase die Straße kreuzte. In der Folge wich die VW-Fahrerin aus, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die 38-Jährige sowie ihr Mitfahrer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden. Am Baum selbst entstand Sachschaden. (KR)

