Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Blitzermarathon in der LPI Gera

Gera/Greiz/Altenburger Land (ots)

Die Dienststellen der LPI Gera beteiligten sich traditionsgemäß auch dieses Jahr am bekannten Blitzermarathon. So kontrollierten Polizeibeamten an verschiedenen Standorten vorrangig die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen. Unter anderem wurden Kontrollstellen in Wintersdorf, Weißbach und Gößnitz (Altenburger Land), in Greiz, Weida, Zeulenroda-Triebes, Schömberg (Landkreis Greiz) und in Gera, Münchenbernsdorf und Großsaara (Gera) eingerichtet. Insgesamt verzeichnete die LPI Gera 168 Verstöße. Davon betraf es 140 Fahrzeugführer, welche die vorgeschriebene Geschwindigkeit nicht einhielten. Spitzenreiter war dabei ein Audi-Fahrer an der Kreuzung Fortuna. Dieser geriet bei erlaubten 70 km/h mit 112 km/h in die "Blitzerfalle". Neben den Geschwindigkeitsverstößen stellten die Beamten jedoch noch mehrere Missachtungen von Stopp-Schildern, einen Gurtverstoß und jeweils zwei Fahrzeugführer fest, welche im Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Drogen unterwegs waren. (KR)

