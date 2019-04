Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vollbrand einer Lagerhalle

Greiz (ots)

Linda bei Weida: Mehrere Feuerwehren sowie die Polizei rückten gestern Abend (03.04.2019), gegen 19:50 Uhr zur Agrargenossenschaft in Linda bei Weida aus, da dort eine Lagerhalle in Vollbrand stand. Hier kam es offenbar bei Arbeiten mit einer landwirtschaftlichen Maschine (sog. Silofräse) in einer Lagerhalle aus bisher ungeklärter Ursache zum Funkenflug und in der Folge zum Brandausbruch. Die Lagerhalle brannte schließlich komplett nieder, so dass hoher Sachschaden entstand. Glücklicherweise wurden weder Personen noch Tiere verletzt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. (KR)

