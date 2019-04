Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Altenburg (ots)

Der Fahrer (57) eines Pkw Hyundai wurde gestern Mittag (02.04.2019, gegen 12:25 Uhr) Am Anger von Polizeibeamten kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,6 Promille an, was die Unterbindung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens zur Folge hat. (RK)

