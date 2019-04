Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zu einem am 23.03.2019 geschehenen Körperverletzungsdelikt zum Nachteil einer 15-Jährigen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 15-Jährige in der Fabrikstraße von drei unbekannten Personen angesprochen und in der Folge tätlich angegriffen worden sein. Als die Geschädigte um Hilfe rief, entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Im Zusammenhang mit den aufgenommenen Ermittlungen sucht die Kriminalpolizeistation Altenburg Zeugen, welche zum genannten Tatzeitpunkt Beobachtungen zur Tat oder den Tätern gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera bzw. unter der Tel. 03447 / 4710 an die Polizei Altenburg zu wenden.(RK)

