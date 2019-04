Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung

Gera (ots)

Ein Zeuge bemerkte gestern (02.04.2019), gegen 19:25 Uhr, wie sich an der Straßenbahnhaltestelle in der Bruno-Brause-Straße mehrere Jugendliche an einem Fahrscheinaushang zu schaffen machten. Hierbei hielten die betroffenen Personen ein brennendes Papier an die Plexiglasscheibe und entfernten sich im Anschluss mit der nächsten Straßenbahn. An dem Fahrscheinaushang entstand infolgedessen Sachschaden, so dass die Polizei die Ermittlungen zur Sachbeschädigung einleitete. Zeugen, welche Hinweise zu den betroffenen Jugendlichen, wobei es sich um zwei Mädchen und drei Jungen handeln soll, geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Polizei Gera zu melden.(KR)

