Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Diebstahl gesucht

Gera (ots)

Hermsdorf (Gera): In der Nacht von Montag (01.04.2019), gegen 17:00 Uhr zu Dienstag (02.04.2019), gegen 06:40 Uhr verschaffte sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Firma Am Steingarten. Aus einer dortigen Lagerhalle entwendeten die Täter eine größere Menge Pflanzenschutzmittel und entkamen unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportierten. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen festgestellt? Können Sie Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

