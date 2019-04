Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung in der Bahnhofstrasse

Gera (ots)

Gestern Abend (02.04.2019), gegen 21:45 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund mehrerer in Streit geratener Jugendlichen in der Bahnhofstraße (Straßenbahnunterführung) zum Einsatz. Im Zuge des Streits wurde ein 19-Jähriger von bislang unbekannten Personen leicht verletzt. Im Anschluss flüchteten die Täter. Der 19-Jährige wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen sowie den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

