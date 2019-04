Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 30.03.2019 (Samstag), gegen 22:00 Uhr wurde im Buchenring ein Fahrradfahrer kontrolliert. Bei dem 55-Jährigen ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,76 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Altenburg: Am Samstag (30.03.2019) gegen 23:00 Uhr wurde in der Pauritzer Straße ein Pkw kontrolliert. Bei dem 50-jährigen Fahrer ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,15 Promille. Zudem befanden sich am Fahrzeug abgelaufene amtliche Kennzeichen und der 50-Jährige verweigerte bzw. gab gegenüber den Polizeibeamten falsche Personalien an. Es stellte sich heraus, dass er zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der 50-jährige wurde vorläufig festgenommen. Beim zuständigen Richter am Amtsgericht Gera gab er seinen gegenwärtigen Wohnsitz. Nach Überprüfung und Bestätigung wurde die Freiheitsentziehung aufgehoben.

