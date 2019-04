Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Anrufe als falscher Polizeibeamter

Altenburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden knapp 20 Bewohner aus Altenburg gestern Abend (31.03.2019) in der Zeit von 20:30 Uhr bis 22:30 Uhr telefonisch von einem Betrüger kontaktiert. Am anderen Ende der Leitung gab sich der Anrufer als angeblicher Polizeibeamter aus. Der Betrüger erzählte während des Telefonates, dass bei der Festnahme von mehreren Personen Hinweise bekannt wurden, dass angeblich bei den Angerufenen ein Einbruch geplant sei. Im gleichen Atemzug erkundigte sich der Unbekannte nach vorhandenen Vermögen der Geschädigten und versuchte unter der Legende des "besorgten Polizeibeamten" das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen. Richtigerweise ging KEINER der Angerufenen auf die Fragen des Unbekannten ein, so dass glücklicherweise kein Schaden entstand. Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es handelt sich hierbei um einen polizeibekannten Trickbetrug. Die Täter versuchen Ihre Opfer durch Erzeugen von Angst und Verunsicherung zu manipulieren. Oftmals warnen sie vor fiktiven Einbrecherbanden und geben sich als hilfsbereite Polizeibeamte aus, die Geld und Wertsachen in Sicherheit bringen wollen.

Daher warnt die Polizei: Polizeibeamte bitten NIEMALS Bürgerinnen und Bürger Geld oder Wertgegenstände zu übergeben. Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Rufen Sie im Zweifelsfall immer bei ihrer Dienststelle vor Ort an und fragen nach. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben sie niemals fremden Personen Ihr Geld oder Ihre Wertgegenstände. Stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür. Sollten Sie Opfer einer Betrugsstraftat geworden sein, informieren Sie Ihre Polizei. (KR)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

