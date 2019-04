Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haustüren beschädigt

Greiz (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag (29.03. - 30.03.2019), versuchten bislang unbekannte Täter in drei Eingänge eines Mehrfamilienblockes am Theodor-Fontane-Platz einzudringen. Dabei beschädigten sie zwar die Eingangstüren, gelangten aber schließlich nicht ins Hausinnere. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661 6210 entgegen.

