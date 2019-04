Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti-Sprayer erwischt

Gera (ots)

Am Samstag (30.03.2019), gegen 12:30 Uhr meldet ein Zeuge der Polizei, mehrere Jugendliche auf einem Spielplatz in der Egon-Erwin-Kisch-Straße beobachtet zu haben, wie diese die dortigen Spielgeräte mit Graffiti beschmierten. Unverzüglich kamen Polizeibeamen zu Einsatz. Im Rahmen des Einsatzes konnten schließlich die 4 betroffenen Personen (11, 12, 12, 14) festgestellt werden. Sie hatten neben den Holzspielgeräten auch einen Baum und 2 Bänke beschmiert. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (KR)

