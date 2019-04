Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum schweren Verkehrsunfall vom Freitag 29.03.2019

Gera (ots)

Der am Freitag (29.03.2019) verunfallte Fußgänger (40) wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Noch am selben Tag erlag der Mann schließlich seinen Verletzungen.

Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zum Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Polizei Gera zu melden. (KR)

Pressemeldung vom 29.03.2109 "Fußgänger schwer verletzt

Gera: Heute (Freitag, 29.03.2019) gegen 11:30 Uhr ereignete sich in der Theaterstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein stadtauswärts fahrender Lkw erfasste dabei auf Höhe der Hans-Otto-Straße einen Fußgänger, welcher unvermittelt auf die Fahrbahn geraten war. Der 40-Jährige zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und wurde ins Klinikum Gera eingeliefert. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen stand der Fußgänger unter dem Einfluss von Alkohol. Der 57-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt."

