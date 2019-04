Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 33 Jähriger randaliert

Gera (ots)

Ein 33-jähriger Mann wurde heute Nacht (01.04.2019), gegen 00:45 Uhr aufgrund seines aggressiven Verhaltens aus einer Gastlichkeit in der Heinrichstraße verwiesen. Offenbar damit nicht einverstanden, machte der stark alkoholisierte Mann seinem Unmut Luft und trat an einer Haltestelle gegen mehrere Mülleimer. Anschließend suchte er Streit mit zwei entgegenkommenden Passanten, indem er diese beleidigte und einen davon mit Schlägen tätlich angriff. Der Geschlagene brachte den mit über 2 Promille alkoholisierten Angreifer unter Kontrolle und informierte die Polizei. Da sich dieser dennoch nicht beruhigte, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (KR)

