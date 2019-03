Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schuppen aufgebrochen - Roller entwendet

Gera (ots)

Am Freitag (29.03.2019) wurden Polizeibeamte des Inspektionsdienstes in die Grundschule Otto-Dix in der Gutenbergstraße gerufen. Hier hatten bislang unbekannte Täter in der vorangegangenen Nacht einen Schuppen aufgebrochen und drei Spielzeugroller entwendet. Diese wurden durch Mitarbeiter der Schule im Bereich der Untermhäuser Brücke mitten in der Elster liegend entdeckt. Der Feuerwehr gelang es schließlich die unbeschädigten Spielgeräte aus dem Wasser zu bergen. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst unter Tel. 0365 829-0 zu melden.

