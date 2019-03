Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kriminalpolizei Gera ermittelt

Gera (ots)

Gestern Abend (28.03.2019), gegen 22:30 Uhr kamen mehrere Streifenwagen in einem Park in der Heinrichstraße zum Einsatz, da ein 49-jähriger Mann tunesischer Herkunft von einem 50-Jährigen (irakisch) körperlich attackiert wurde. Der Angreifer setzte hierbei ein Messer ein, fügte seinem Gegenüber mehrere Stichverletzungen zu und entfernte sich in unbekannte Richtung. Mit Verletzungen kam der Geschädigte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Da die Personalien des Angreifers bekannt waren, konnte dieser im Zuge einer eingeleiteten Fahndung angetroffen und schließlich vorläufig Festgenommen werden. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern seitens der Kriminalpolizei weiter an. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell