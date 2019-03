Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw beschädigt

Altenburg (ots)

Altenburg: In der Zeit von 27.03.2019 (gegen 18:30 Uhr) bis zum 28.03.2019 (gegen 07:30 Uhr) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Thümmelstraße abgestellten Pkw VW, in dem er die Frontscheibe offensichtlich mit einem Fußtritt zerstörte. Die Polizei Altenburg hat dementsprechend ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht gleichzeitig Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können. Diese werden gebeten, sich utner der Tel. 03447 / 4710 zu melden.

