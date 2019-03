LPI-G: Korrektur der Pressemeldung vom 28.03.2019 "Blumen herausgerissen" Blumen beschädigt

Landespolizeiinspektion Gera

Die Pressestelle LPI Gera bittet um Korrektur der am 28.03.2019 veröffentlichten Pressemeldung.

Blumen beschädigt

Demnach begaben sich am 27.03.2019 nicht 4 sondern 6 Jugendliche zum Teehaus am Schlossberg. Davon versuchte sich einer energisch durch Gewalt Zutritt zum Teehaus zu verschaffen, so dass ein Verantwortlicher unverzüglich einschreiten musste. Auf Nachfrage des Zeugen hinsichtlich seines Begehrens gab der Jugendliche an, zur Toilette zu müssen. Der Zugang wurde ihm daraufhin gewährt. Nach einiger Zeit bemerkte der Zeuge, wie dieser zuvor hineingelassene Jugendliche das Teehaus verlassen hatte und nun mit einem Stock die Blumen im Vorgarten beschädigte. Die andereren 5 Jugendlichen blieben unbeteiligt. Daraufhin informierte der Zeuge die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung seitens der Polizei konnten die Täter nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der Altenburger Polizei zu melden. (KR)

"Am Mittwoch, 27.03.2019, gegen 18:30 Uhr erschienen 4 bislang unbekannte Personen am Teehaus am Schlossberg. Als einem der Personen der Zutritt verwehrt wurde, begannen die anderen drei die dort gepflanzten Blumen im Vorgarten der Orangerie heraus zu reißen. Anschließend flüchteten alle vier Beteiligten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung seitens der Polizei konnten die Täter nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, an die Polizei Altenburg zu wenden."

