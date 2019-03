Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in leerstehenden Verkaufsraum

Altenburg (ots)

Dobitschen: Am 27.03.2019, in der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:00 Uhr brachen unbekannte Täter die Eingangstür zu einem leer stehenden Verkaufsgebäude in der Straße der Einheit auf. Anschließend wurde der Raum betreten. Entwendet wurde jedoch nichts. Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell