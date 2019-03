Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere versuchte Einbrüche in einer Nacht

Greiz (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch (26.03.-27.03.2019) versuchten bislang unbekannte Täter in die Büros zweier Firmen in der Innenstadt einzubrechen. Dabei scheiterten die Täter jedoch. Allerdings gelang es Unbekannten, gewaltsam in ein Geschäft in der Turnerstraße einzudringen und daraus aufgefundenes Bargeld zu entwenden. Ob alle Taten von denselben Tätern verübt wurden, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Hierzu sucht die Polizei Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Täter geben? Dann werden sie gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der Polizei Greiz zum melden.

