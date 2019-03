Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in der Otto-Worms-Straße

Gera (ots)

Weil ein Anwohner der Otto-Worms-Straße gestern Abend (27.03.2019), gegen 21:15 Uhr Brandgeruch wahrnahm, informierte er umgehend die Rettungsleitstelle. Als die Einsatzkräfte vor Ort antrafen stellte sich heraus, dass ein Wäschetrockner, welcher sich auf einem Balkon befand, in Brand geriet. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich die Gefahrensituation. Schnell konnte der Brand gelöscht werden, so dass es zu keinem Schaden am Gebäude kam. Auch Personen wurden nicht verletzt. (KR)

