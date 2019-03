Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Gera (ots)

Gegen 16:50 Uhr am gestrigen Nachmittag (26.03.19) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Siemensstraße. In Folge eines Wendemanövers durch einen Unbeteiligten kommt der fließende Verkehr ins Stocken. Dies bemerkt ein 35-jähriger Fahrer eines Pkw Opel und bremst sein Fahrzeug bis zum Stillstand. Der dahinter befindliche 45-jährige Fahrer eines Pkw Daimler Benz erkennt die Situation zu spät und fährt auf den Opel auf. In Folge der Kollision erleiden beide Fahrzeugführer Verletzungen. Der 35-Jährige wurde im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

